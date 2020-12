Kinderverzorgster die baby’tje liet vallen, richt zich in tranen tot ouders: “Ik kan alleen maar sorry zeggen”

Ze liet hem vallen, schudde hem dooreen, en verzweeg dat wekenlang: medewerk­ster crèche riskeert twee jaar cel voor onopzette­lij­ke doding baby Ezra

9:57 Vijf maanden was baby Ezra, toen zijn ouders hem ‘s ochtends afzetten aan de crèche in Borsbeek. In de vooravond kwam er telefoon: ze waren hem aan het reanimeren. Elf dagen later overleed Ezra. Nog ‘ns tien dagen later kraakte de kinderverzorgster. Zij had Ezra laten vallen. En omdat hij wat ‘raar’ deed, had ze hem ‘wakker willen schudden’. “Onvoorstelbaar”, zeggen de ouders. “Mogelijk heeft dat de schade verergerd.”