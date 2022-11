Kinderverzorgers onder zware druk na recente schandalen: “‘En, krijgen ze hier ook slaag?’, vragen mensen mij nu”

Steden en gemeenten die willen bijbouwen moeten compense­ren met natuurge­bied

Vlaamse steden of gemeenten die een ruimtelijk uitvoeringsplan voor extra woon- of industriegebied opstellen, zullen dat in de toekomst moeten compenseren met bos, natuur of landbouwgebied. De Vlaamse regering komt daarover met een nieuw decreet, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

24 november