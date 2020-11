Kinderrechtencommissaris trekt vijf lessen uit de eerste lockdown: “Kind dat Zoom-les moet volgen op toilet: dat mag niet meer gebeuren”

Hebben je kinderen het ook moeilijk met de huidige situatie? Psychologe geeft advies: “Benadruk dat iedereen in hetzelfde schuitje zit”

15:03 We zijn intussen acht maanden na de eerste lockdown, maar sporten is alweer uit den boze, je mag maximaal met vier buiten afspreken en het ziet ernaar uit dat we Sinterklaas en andere feestdagen niet in familiekring zullen vieren. Hoe blijf je al dat minder leuke nieuws brengen aan je kroost? En hoe hou je kinderen en jongeren gemotiveerd om zich aan de regels te houden? “Sta in deze moeilijke periode stil bij wat wél nog kan”, weet ontwikkelingspsychologe Inge Glazemakers. Zij legt uit hoe je als gezin deze moeilijke tijd zo goed mogelijk doorstaat.