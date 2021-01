Kinderrechtencommissaris pleit voor meer aandacht voor jongeren: “Geef hen voorrang zodra versoepelingen mogelijk zijn”

Volgens Vrijens ligt de focus in de crisis voor jongeren te sterk op regels, presteren en leerstof inhalen. "Ik sprak met heel wat jongeren. Zij zeggen dat ze erkenning nodig hebben voor wat ze doen. Volledig onterecht wordt de grote groep van jongeren vaak met de vinger gewezen over wat ze fout doen, zonder rekening te houden met de inspanningen die ze leveren.”

Wachtlijst voor psychische hulp

De kinderrechtencommissaris vraagt zich daarom ook af waarom er geen overheidscommunicatie is voor jongeren over wat wel nog mag. "Waarom worden jongeren niet vaker uitdrukkelijk bedankt voor hun volgehouden inspanningen? Waarom krijgt hun behoefte om stoom af te laten en niet alleen met school bezig te zijn niet meer aandacht?”

Vrijens pleit voor creatievere oplossingen om jongeren meer buiten te laten samenkomen. Voor jongeren die het nu extra lastig hebben, moeten we daarnaast klaarstaan met hulp en een luisterend oor. "Dit is een oproep om de wachtlijsten voor psychische hulp aan kinderen en jongeren verder in te korten. Op het terrein ziet iedereen overduidelijk hoe dringend dat is.”

"Dit is een oproep om jongeren als een kwetsbare groep te beschouwen in de verdere aanpak van de crisis. In de maatregelen, in versoepelingen en in de vaccinatiestrategie. Dit is een oproep om ervoor te zorgen dat de doffe blikken weer oplichten, dat jongeren eindelijk kunnen opstaan uit hun opgelegde winterslaap.”