Kinderopvang in Waregem moet sluiten omdat uitbaatster te veel kinderen opving

updateKinderopvang Moeke Fie in Desselgem moet vanaf 1 oktober dicht. Kind en Gezin trekt de vergunning permanent in omdat het zich ernstig zorgen maakt over de veiligheid van de kinderen die er worden opgevangen. De ouders van de kinderen die er opgevangen worden, moeten op zoek naar een alternatief, en dat blijkt heel moeilijk te zijn.

Kinderopvang Moeke Fie heeft plaats voor 18 kinderen, maar soms werden er tot 26 kinderen opgevangen. De uitbaatster registreerde die kinderen niet, waardoor de ouders geen kinderopvangtoeslag kregen. Uitbaatster Sophie Veys erkent de fout, maar kon “geen neen zeggen.” Dat zegt ze aan de kranten van Mediahuis. “Ik kreeg constant vragen van mensen die geen opvangen hadden.” Veys zou bezwaar aantekenen tegen de beslissing.

Kind en Gezin, dat nu verder gaat onder de noemer ‘Opgroeien’, is niet over één nacht ijs gegaan bij de beslissing om de vergunning op te heffen, verzekert communicatieverantwoordelijke Nele Wouters. “De voorbije tijd hebben we regelmatig werkpunten gesignaleerd rond de veiligheid van de kinderen die in kinderopvang Moeke Fie worden opgevangen”, zegt Wouters. “Geen zaken die een acuut gevaar opleverden, maar wel zaken die aangepakt moesten worden.”

Volledig scherm Kinderopvang Moeke Fie in Desselgem moet sluiten. © Unsplash

“Daar hebben we regelmatig aanmaningen rond gestuurd, en telkens een hele redelijke termijn gegeven om onze opmerkingen aan te pakken. Maar we merkten dat het inzicht niet kwam, dat tekorten niet structureel werden aangepakt. Dus hebben we beslist om de vergunning op te heffen.”

Die beslissing werd genomen op 17 augustus. Op 18 augustus werden ouders ingelicht, met meer concrete info over wat er niet in orde was. “De kinderopvang mag nog open blijven tot eind deze maand”, zegt Wouters. “Omdat het, ik herhaal, niet om acute problemen gaat. Mocht dat wel zo zijn zouden we de kinderopvang niet nog anderhalve maand langer open laten. Op die manier hebben ouders iets langer de tijd om een alternatief te zoeken.”

Maar dat blijkt niet eenvoudig te zijn, horen we van papa David Herman. “Slechts enkele ouders zijn erin geslaagd een oplossing te vinden voor een nieuwe kinderopvang. Tientallen ouders vingen bot in hun zoektocht naar een nieuwe opvang en zitten nu met de handen in het haar. Het is duidelijk dat dit probleem al jaren aansleept in de regio, zonder dat er iets aan wordt gedaan. ‘Het vroegste moment dat opvang kan voorzien worden, is pas begin 2024.”

Volledig scherm Moeke Fie © Joyce Mesdag

Er is ook wel wat ongenoegen bij enkele ouders over de aanpak van Kind & Gezin. “De kinderopvang moet sluiten na een procedure van meer dan twee jaar, iets waar de ouders niet van op de hoogte waren”, zegt Herman. “De meeste ouders werden nu pas geïnformeerd en vielen compleet uit de lucht. De vraag rijst dan ook bij de ouders waarom Kind en Gezin niet eerder transparant communiceert over de controles en vaststellingen die er in het verleden zijn geweest. Hadden we dit eerder geweten, dan konden we tenminste anticiperen. Bovendien wordt noch door Kind en Gezin noch door stad Waregem, een oplossing geboden’.

Nele Wouters heeft begrip voor de reactie van de ouders. “Ik snap dat het echt heel lastig is voor ouders om een oplossing te zoeken als hun opvangplek plots wegvalt. Maar dit was de enige juiste beslissing, en we hebben die zo vroeg als kon gecommuniceerd. Een oplossing bieden, dat kunnen we niet doen. Wij geven vergunningen, regelen subsidies,… maar wij organiseren niet zélf kinderopvang. Dat zou bijvoorbeeld betekenen als een opvang gesloten wordt waarbij een onthaalmoeder kindjes opvangt bij haar thuis, dat wij opeens in haar living kinderopvang zouden organiseren. Dat gáát gewoon niet.”

