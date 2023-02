Kinderen van minister Van Quickenborne zijn bang na verblijf in safehouse: hoe ga je daar als ouder best mee om?

Vormt gebrek aan vitamine D écht een gezond­heids­ri­si­co? En kunnen supplemen­ten onze winterdip verhelpen?

Met amper 30 uren zonlicht hebben we in januari maar de helft van het normale aantal uren zonneschijn gekregen. Terwijl we die zonnestralen net nodig hebben om voldoende vitamine D aan te maken en onze winterdip te verhelpen. Is het zinvol om pilletjes met vitamine D te slikken? “Voor bepaalde risicogroepen is dat raadzaam”, oordelen experts.

31 januari