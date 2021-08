Kinderen van Grazia nemen vandaag afscheid: “We kozen rusthuis voor de goede zorgen en nét daar werd mama vermoord”

"Buonanotte." Goeienacht. Welterusten. Dat waren de laatste woorden zondagavond van Grazia Orlando tegen twee van haar kinderen. Die bezochten haar elke dag in het rusthuis Clos Bizet in Anderlecht. De gepensioneerde huisvrouw, in november zou ze 85 worden, verbleef er pas sinds 26 juli. "Er was me zondag niets speciaals opgevallen", zegt Gaby - met haar 51 de jongste van de zes kinderen. Samen met haar broer Elio (56) had ze haar moeder geholpen bij het avondeten. De drie hadden zoals gewoonlijk eerst ook nog samen gebeden. Vlak voor hun vertrek hadden de dochter en zoon hun moeder in haar slaapkledij en in bed geholpen. "Toen we door de deur stapten, lag mama op de zijkant van het bed met een groot kussen naast haar. Dat is ons laatste beeld van haar."