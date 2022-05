Kinderen onder 16 jaar mogen de e-step niet meer op

Jan Jambon (N-VA): “Bezwaren tegen stikstofak­koord zullen ernstig bekeken worden”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is het niet eens met de kritiek dat zijn regering verdeeld zou zijn over het stikstofakkoord. “Bedrijven die ten onrechte rood zijn (en dus moeten sluiten tegen 2025, red.), kunnen hun onderbouwde bezwaren uiten. We leven in een rechtsstaat. Die bezwaren zullen ernstig bekeken worden en dat hebben zowel minister (van Landbouw) Hilde Crevits als minister (van Omgeving) Zuhal Demir ook gezegd”, zo antwoordde Jambon in het Vlaams Parlement op een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin.

