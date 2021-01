Kinderen moeten plots kiezen tussen hun hobby’s: “Ik snap het niet, ik zit alleen in de gitaarles”

HET DEBAT. Moeten de scholen opnieuw sluiten?

13:07 Steeds meer scholen rekenen af met een corona-uitbraak. En dat is duidelijk te zien aan de cijfers: het aantal besmettingen met het coronavirus is bij de 0- tot 9-jarigen op een week tijd met 84 procent toegenomen. Het gevolg? Tal van gesloten scholen én een toenemende druk. Want, als de cijfers zo stijgen, moeten de scholen dan niet opnieuw gesloten worden? Wat denk jij? Moeten de scholen opnieuw sluiten? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.