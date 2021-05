Kinderen moeten niet langer kiezen: beperking tot één hobby vervalt

Dinsdag besloot het Overlegcomité dat het de komende maanden opnieuw mogelijk wordt om in grotere groepen activiteiten te organiseren. Daarom bevelen de ministers nu ook niet langer aan om een harde keuze te maken in het aantal hobby's.

"We zijn de vele ouders en kinderen erg dankbaar om deze oproep goed na te leven", zeggen ze woensdag. "We beseffen dat dit niet eenvoudig was en soms tot moeilijke keuzes heeft geleid. Voorzichtigheid blijft het codewoord, we rekenen daarbij op het gezond verstand en de solidariteit onder de ouders en de kinderen. We vertrouwen erop dat de organisaties van buitenschoolse hobby's de verschillende maatregelen goed zullen naleven en dat kinderen zich zorgeloos en in veilige omstandigheden zullen kunnen uitleven.”