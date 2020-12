Kinderen jonger dan 12 jaar tellen dan toch mee als knuffelcontact: crisiscentrum schept duidelijkheid

Kinderen jonger dan twaalf jaar tellen wél mee als knuffelcontact, onderstrepen woordvoerder Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). “U mag thuis tegelijkertijd één persoon ontmoeten, dat kan een meerderjarige óf een minderjarige zijn. Deze persoon is de enige toegelaten bezoeker”. Over de kwestie was heel wat verwarring ontstaan, want verschillende overheidsinstanties zeggen dat kinderen jonger dan twaalf niét meetellen als nauw contact.

Aanleiding is de ophef op sociale media over een filmpje dat Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) op 6 december op Facebook plaatste. Te zien is hoe zijn twee kleinkinderen van jonger dan twee bij hem thuis Sinterklaas vieren. Dinsdag - bijna drie weken later - zette Tommelein in aanloop naar kerst de puntjes op de i: “Mensen schijnen te vergeten dat familieleden uitnodigen óók een lockdownfeestje is.” Hij herhaalde dat zijn politiediensten meldingen van grote lockdownfeesten prioritair zullen behandelen, bovenop grootouders die hun enig kind met een kleinkind ontvangen. “Boetes kunnen oplopen tot 4.000 euro”, deelde hij mee aan Focus-WTV.

Boemerang

Iets wat als een boemerang in het gezicht kan terugkeren, nu blijkt dat Tommelein zelf de regels heeft overtreden. Door de twee kleinkinderen tegelijkertijd te ontvangen, was er een bezoeker te veel in huis. Ter verdediging: de Open Vld’er was lang niet de enige die in de waan was dat kinderen jonger dan twaalf niet meetellen als nauw contact.

Tommelein beraadde zich hierover uitvoerig en kreeg bevestiging van de korpschef, de veiligheidscoördinator en de website van de provincie. Hij kreeg dit zelfs meermaals te horen van de coronavirus-infolijn, zei hij aan VTM NIEUWS. Ook op de sites van de Gezinsbond en de Stad Antwerpen staat dat het mag, terwijl op Vlaanderen.be is te lezen dat het niet is toegelaten. Verwarring troef.

“Regel is duidelijk”

Woordvoerder Yves Stevens van het Crisiscentrum stelt dat het Ministerieel Besluit van 28 november duidelijk is. In artikel 9 staat het volgende: “Ieder huishouden mag per lid maximum één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 weken per keer in huis of in een toeristisch logies ontvangen, onverminderd artikel 23". Het gaat volgens de woordvoerder om één persoon, ongeacht die minder- of meerderjarig is. En dit knuffelcontact is de enige die het huis mag betreden. Eerder deze maand leidde dit nog tot een gekscherend artikel in The Washington Post.

“Ook een vriendje dat komt spelen, geldt als knuffelcontact. Maar dit is geen nieuwe regel”, zei Stevens op Radio 1. “Het Overlegcomité nam die beslissing eind november en deze is in het Staatsblad gepubliceerd. Elk gezinslid mag één knuffelcontact hebben en thuis uitnodigen. Deze persoon hoeft dan de afstand niet te respecteren. Een knuffelcontact moet steeds afzonderlijk langskomen. Kinderen jonger dan twaalf tellen wel degelijk mee”.

Buiten mag het wel

Een achtjarig kind mag een leeftijdsgenootje thuis ontvangen. Zij zijn elkaars knuffelcontact. Een ouder is een ander gezinslid en mag dus een ander nauw contact hebben, kreeg Stevens als vraag voorgeschoteld. “Dat klopt inderdaad. Kinderen worden enkel niet meegeteld voor een bijeenkomst buiten. Je mag buiten met maximum vier personen afspreken, kinderen niet meegerekend. Binnen tellen de kinderen wel mee. Dit om te vermijden dat er te grote kerstfeestjes worden georganiseerd, wat in nu in het belang van de volksgezondheid beter te vermijden is.”

De woordvoerder vindt het “betreurenswaardig” dat medewerkers van de corona-infolijn foutieve informatie hebben verspreid. “Een verkeerde interpretatie is niet helemaal uit te sluiten.” De website heeft steeds de meest accurate informatie en primeert boven de telefoonlijn, stelt Stevens.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke betwist dat de knuffelcontactenregel wekenlang fout zou zijn geïnterpreteerd, zei hij als studiogast bij Terzake. “Als de mensen begrepen hebben dat ze ultra-voorzichtig moeten zijn, is er geen man overboord”. “Een kind kan met het virus rondlopen en het virus houdt geweldig van feestjes.” “De beslissing verrast mensen nu, maar we zeggen dit al een paar weken. Waarschijnlijk heb ik dit nog niet genoeg duidelijk gemaakt”, aldus nog Vandenbroucke.

Volledig scherm Het Crisiscentrum verwijst naar Artikel 9 van het Ministerieel Besluit van 28 november. Eén nauw contact (knuffelcontact) ongeacht de leeftijd is toegelaten als bezoeker. © Belgisch Staatsblad

Bekijk hier de uitleg van Yves Stevens over de regelgeving: