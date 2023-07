Kinderbijslagverhoging voor jongeren met beperking blijft onveranderd in leefloon

Jongen (15) kritiek nadat hij in moeilijkhe­den raakt tijdens zwempartij in Luik

In Oupeye, een gemeente in de provincie Luik, is een 15-jarige jongen in moeilijkheden geraakt tijdens een zwempartij met vrienden. Dat melden Franstalige media. De brandweer kon de tiener uit het water halen, maar hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.