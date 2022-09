Kinderbijslag, jobbonus, huurprijzen: Vlaamse regering verdeelt vandaag (of dit weekend) de centen

Nog geen duurdere tickets in AB, ondanks verviervou­di­ging energiefac­tuur

De Ancienne Belgique (AB) is voorlopig nog niet van plan om haar ticketprijzen duurder te maken naar aanleiding van de stijgende energieprijzen. Een reden is dat nog heel wat boekingen dateren van voor de prijsexplosie. Al is het wel zo dat de Brusselse concertzaal zijn energiekost intussen zag verviervoudigen.

21 september