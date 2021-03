Kind en Gezin: "Stuur baby, peuter of kind zo weinig mogelijk naar opvang”

De opvang van baby's en peuters blijft wel geopend en beschikbaar voor ouders tijdens de zogenaamde paaspauze, maar ouders wordt gevraagd er enkel gebruik van te maken als ze echt geen andere oplossing hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die tewerkgesteld zijn in de zorgesector of die niet kunnen thuiswerken.

"Werk je thuis en kan je dat niet combineren met de opvang van je kind? Dan is het normaal dat je beroep doet op kinderopvang. Lukt het om minder vaak gebruik te maken van de opvang, doe dit dan zeker. Je betaalt enkel de dagen dat je kind naar de opvang gaat", staat te lezen in een mededeling op Facebook.

Kind en Gezin begrijpt dat dit voor veel ouders een moeilijke boodschap is en dat thuiswerken met een baby of peuter niet evident is. De crèches wordt daarom ook gevraagd om goed in dialoog te gaan met de ouders. Kind en Gezin benadrukt wel dat opvang door vrienden of familie die tot een risicogroep behoren geen veilig alternatief is.