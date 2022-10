Kind en Gezin sloot dit jaar meer crèches dan ooit en dat voelen uitbaters: “Bij minste signaal staat inspectie voor de deur”

Het jaar is nog niet voorbij en Kind en Gezin heeft al een historisch record gevestigd. Het trok in negen maanden tijd de vergunning in van 30 crèches of onthaalouders. Dat is nooit eerder gebeurd. In de sector voelen ze dat Kind en Gezin strenger is geworden. “De zenuwachtigheid bij de overheid is enorm.”