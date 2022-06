Kind en Gezin heft vergunning op van crèches in Zele en Merchtem: "Alle kansen gekregen sinds 2020"

Het gaat wat betreft de opheffing van de vergunning om 't Kindernestje in Zele, waar 28 kinderen opgevangen worden, en om Casa Bambino in Merchtem, waar plaats is voor 8 kinderen. "In beide dossiers is dit het eindpunt na een lang traject van opvolging en handhaving sinds 2020, waarbij alle kansen zijn gegeven om de tekorten structureel weg te werken", zegt woordvoerster Nele Wouters van Opgroeien. "Het Agentschap nam deze beslissing in deze dossiers na een lang traject van ondersteuning en handhaving om vastgestelde tekorten structureel weg te werken. De organisatoren slagen er onvoldoende in om de werking op duurzame wijze volgens de vergunningsvoorwaarden te organiseren."

De ouders van de kinderen werden ingelicht en ze kregen de contactgegevens van het lokaal loket kinderopvang, zegt Wouters. "We begrijpen dat dit zeer impactvol is voor ouders die nu een andere plek moeten zoeken voor hun kind. Maar we benadrukken dat we deze beslissing nodig achten in het belang van de kinderen die er werden opgevangen. Opgroeien heeft de blijvende zorg dat de organisatoren onvoldoende in staat zijn om zelfstandig het nodige inzicht te verwerven in het 'waarom' van de vergunningsvoorwaarden. Het Agentschap is van oordeel dat de organisatoren niet beschikken over het nodige beleidsvoerend vermogen en inzicht om kwalitatieve opvang te organiseren en de tekorten bijgevolg niet op korte termijn en op duurzame wijze weggewerkt kunnen worden."

Twee vergunningen geschorst

De twee opvanglocaties waar de vergunning geschorst is, zodat ze tijdelijk geen baby’s en peuters meer mogen opvangen, zijn gelegen in Booischot, een deelgemeente van Heist-op-den-Berg. en in Overboelare, een deelgemeente van Geraardsbergen. Het gaat om twee onthaalmoeders die elk plaats hebben voor acht kindjes. “Hier zijn zeer recent gevaarsituaties gemeld waar we ons ernstig zorgen over maken”, meldt Wouters. “Beiden zijn nu geschorst. Zo kunnen we deze meldingen onderzoeken terwijl we zeker zijn dat er geen mogelijk gevaar meer is voor de kinderen die er worden opgevangen. We zijn ervan overtuigd dat deze snelle beslissing de enige juiste beslissing is.”

In Overboelare werd ingegrepen na een letsel bij een kind. Er loopt ook een politioneel onderzoek, maar er worden geen verdere details gegeven. Ferm, de werkgever van de onthaalouder, bevestigt de schorsing. “We hebben de vrouw even uit de running genomen”, stelt woordvoerster Caroline Audoor van Ferm. “Ze is tijdig geschorst om te kijken hoe de vork aan de steel zit. Het ging om een incident met een kind, maar het kindje in kwestie is niet in gevaar. We onderzoeken wat er precies gebeurd is, maar de ouders kunnen gerust zijn.”

Onderzoekscommissie

Het Agentschap Opgroeien wordt vandaag ondervraagd in de Onderzoekscommissie Kinderopvang. Dat is ondertussen de derde keer. Hoofd van het agentschap Katrien Verhegge en algemeen directeur Ariane Van den Berghe zullen er voor de laatste keer moeten antwoorden op de vragen van parlementsleden. Ook voormalig minister Wouter Beke (CD&V) wordt deze maand nog ondervraagd. Daarna komt er een finaal rapport met aanbevelingen.

Lees ook: