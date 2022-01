Kim De Gelder twee jaar na internering overgebracht naar psychiatrie

Dendermonde Driedui­zend knuffels Fabeltjes­land krijgen tweede leven bij kinderen van kwetsbare gezinnen

De knuffels die in 2009 massaal werden neergelegd aan het kinderdagverblijf Fabeltjesland, nadat Kim De Gelder er toesloeg, hebben een tweede leven gekregen. Een aantal zijn opgenomen in de collectie van de Stedelijke Musea. De rest is geschonken aan verschillende armoedeorganisaties in ons land.

1 april