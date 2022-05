Kilometerheffing in Brussel: "Niet slecht dat we er weinig over horen"

Duikers spotten zoogdier tijdens tochtje op Noordzee: “Een adembene­mend tafereel”

Een paar duikers merken een zoogdier op naast hun boot in de Noordzee. Het dier speelt zo’n 10 minuten rond in de golven van de boot, waardoor de vrienden genoeg tijd hebben om beeldmateriaal te maken. Op de beelden is te zien hoe het dier soms bovenkomt en dan weer onder het water duikt. Of het een dolfijn of bruinvis is kunnen de duikers niet uitmaken, maar het tafereel zorgt wel voor een prachtig moment.

