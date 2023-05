KIJK. Zus Olivier Vandecasteele bedankt België voor de steun in emotioneel eerste interview: “Het is dankzij jullie dat wij Olivier terug hebben”

Recordver­koop van luxewonin­gen in 2022: op een jaar tijd 12 procent meer miljoenen­deals

In 2022 was er sprake van een recordverkoop aan miljoenendeals. Er werden 1.525 villa’s en 402 appartementen verkocht voor meer dan een miljoen euro. “De doelgroep ondervindt vaak minder impact van externe factoren zoals de inflatie of rentestijging”, legt Bart Van Delm van Hillewaere Vastgoed uit bij VTM Nieuws.