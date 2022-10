KIJK. Zo werd eerste verdachte van ontvoeringspoging minister Van Quickenborne uitgeleverd aan België

Nicole De Moor (CD&V): “We kijken zeker niet alleen naar Jabbeke voor noodopvang”

Er is dringend nood aan extra humanitaire opvangplaatsen, maar het is volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) niet zo dat er daarbij alleen naar Jabbeke gekeken wordt. “Er zijn vandaag een 90-tal gemeenten die een collectief centrum op het grondgebied hebben. Het is zeker niet zo dat we alleen naar Jabbeke kijken. Maar we hebben wel urgent humanitaire opvang nodig”, zei De Moor in ‘De Zevende Dag’. De CD&V-staatssecretaris gaat de komende dagen nog in gesprek met de burgemeester van Jabbeke.

