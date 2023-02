KIJK. Wildcamera filmt hoe rovende wolf er met ree vandoor gaat in Limburg

Op bovenstaande beelden is te zien hoe een wildcamera in Limburg een sprong reeën in de sneeuw filmt. Niet veel later wordt ook een wolf op de beelden gespot. Het dier is op rooftocht en toont zich twee dagen later opnieuw, ditmaal met een ree tussen de tanden.