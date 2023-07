KIJK. Vrouwelijke streamer filmt hoe ze racistisch wordt behandeld tijdens wandeling door Brussel: “Stop met dat te zeggen, motherfucker!”

Nieuwe zwerfvuil­taks dreigt winkelkar 112 miljoen euro duurder te maken

Wordt onze winkelkar nog duurder? Het lijkt er alvast sterk op dat we voor een blikje cola, wegwerpflesje water of brik sinaasappelsap binnenkort meer zullen betalen. De regering buigt zich vandaag over een nieuwe taks van 112 miljoen op wegwerpdrankverpakkingen. “Twee- tot driemaal meer dan in onze buurlanden”, hekelt winkelfederatie Comeos. “De klant zal de rekening betalen, of nog meer de grens over trekken.”