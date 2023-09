KIJK. Vrouw slaat tiener (14) met wapenstok op straat: “Ze rukte m’n kleren van me af”

In het Henegouwse Fleurus is Ambre, een meisje van 14, aangevallen door een moeder met een wapenstok. Dat meldt ‘Sudinfo’. De vrouw ging over tot geweld nadat er een ruzie ontstond op de bus tussen haar dochter en Ambre. Het incident gebeurde woensdagnamiddag.

KIJK. Op beelden is te zien hoe de moeder Ambre met een wapenstok aanvalt

Op de bus zou een woordenwisseling hebben plaatsgevonden tussen de twee meisjes. “De bus zat echt stampvol en ik liep naar de achterkant van de bus om een zitplaats te zoeken”, getuigde Ambre aan ‘Sudinfo’. Het andere meisje zou “op een heel vervelende toon” hebben gezegd “dat er geen zitplaats was”. “Ik zei haar dat ze het recht niet had om zo tegen mij te praten, en dat als ze een probleem had, we er buiten wel over konden praten.”

De gemoederen liepen hoog op. Nadat de twee de bus uitstapten, begonnen ze te vechten. Daar stond ook de moeder van het andere meisje hen op te wachten. “Plots sloeg haar moeder, die ze in de bus had gebeld, me op mijn rug. Ik had niet door dat ze me met een wapenstok had geslagen. Daarna ging ze verder naar mijn kuiten, waar mijn huid blootlag. Volwassenen haalden ons uit elkaar.”

Maar dat was niet alles. De moeder spuugde nadien op Ambres bandana en gooide het in haar gezicht. Vervolgens viel de vrouw de tiener opnieuw aan. “Ze rukte m’n kleren van me af en ik belandde halfnaakt op straat, in het bijzijn van tientallen mannen.” Christelle, de moeder van Ambre, werd door een vriend op de hoogte gebracht van wat er was gebeurd. “Ik rende naar een restaurant in de buurt om te schuilen, en wachtte daar op mijn moeder”, zei Ambre nog.

Klacht bij politie

Volgens Christelle “hebben de klappen niets ernstigs veroorzaakt”, vertelde ze aan ‘Sudinfo’. “Ik kan niet begrijpen hoe een moeder een 14-jarig meisje met een wapen kan slaan.” De moeder van Ambre heeft ondertussen een klacht ingediend bij de politie.

Het is verboden om in België een wapenstok te bezitten of te dragen. Wie toch een overtreding begaat, riskeert een boete van 25.000 euro of een gevangenisstraf die kan oplopen tot vijf jaar. Bij een overtreding wordt het wapen in beslag genomen en vernietigd, zelfs als het wapen niet van de veroordeelde persoon is.