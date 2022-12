KIJK. Voertuig met Bengaals vuur klemgereden, maar bestuurder kan op slinkse wijze ontkomen

Het gaat er hevig aan toe op de Turnhoutsebaan in Antwerpen na de WK-match tussen Marokko en Frankrijk, zo is te zien in bovenstaande video. We horen luide knallen van Bengaals vuur dat op straat wordt afgestoken. Op de beelden is te zien hoe de politie een voertuig klemrijdt. De bestuurder laat Bengaals vuur op de grond vallen. Een van de agenten verzoekt de bestuurder uit te stappen en duwt de man tegen het voertuig. De bestuurder kan zich losrukken en neemt de benen. De agent loopt hem nog even achterna, maar de man rent snel weg. De twee andere inzittenden zijn niet gevlucht.