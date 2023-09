KIJK. Vlaamse partijvoorzitters gaan in debat op Voka Rentrée in aanloop naar verkiezingsjaar 2024

Twee bewakers getuigen over agressie­pro­bleem in het ziekenhuis: “We merken veel meer agressie omdat mensen onder invloed zijn van drugs”

“Allez nu, hebben ze in een hospitaal ook al bewakingsagenten nodig?”, zo klinken reacties doorgaans wanneer Christophe (*) en Joost (*) in hun vrije tijd over hun werk vertellen. Wat volgt zijn verhalen over hoe ze met veel moed, kalmerende taal en kennis van wat grepen en klemmen uit de zelfverdediging worstelaars, gedrogeerde gijzelnemers en patiënten met een samoeraizwaard te lijf gaan. “We vrezen dat er eerst een dode moet vallen vooraleer de situatie zal verbeteren.”