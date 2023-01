KIJK. Vandalen steken auto in brand met vuurwerk tijdens nieuwjaarsnacht in Ekeren

WEERBE­RICHT. Warmste oudejaars­dag ooit: “Oud record uit 2021 (14,0 graden) verpulverd”

Vandaag gaat de Belgische geschiedenisboeken in als de warmste 31 december sinds het begin van de metingen in 1833. In Ukkel werd deze voormiddag 16,3 graden opgetekend en dat is een nieuw dagrecord. “Het oude record uit 2021 (14,0 graden) is dus verpulverd”, meldt onze weerman David Dehenauw. Voor wie vanavond buiten wil vieren: het zal op de meeste plaatsen droog blijven, maar het kan wel hard waaien.

