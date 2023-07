KIJK. Van paletten onder tent tot zeil waar water niet door kan: zo nemen jeugdbewegingen maatregelen tegen stortbuien op kamp

INTERVIEW. Minister Van Peteghem (CD&V) na de mislukte fiscale hervorming: “Dit plan zal er komen, maar misschien niet met mij”

Hij droomde ervan om een erfenis achter te laten, zoals wijlen Jean-Luc Dehaene. Maar ondanks alle tijd en moeite staat ‘mi(ni)ster fiscale hervorming' Vincent Van Peteghem (CD&V) met lege handen op zijn belangrijkste werf. Teleurgesteld is hij zeker, maar niet boos of depressief. “Omdat ik er zéker van ben dat het niet voor niets was. Dit plan zal er wel uiteindelijk komen, al zal het misschien niet meer met minister Van Peteghem zijn.”