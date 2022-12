KIJK. Switel-inferno doodde 15 feestvierders, 164 anderen raakten verbrand: “Oudjaar went nooit, dat blijft de hel”

De Keuze van Dany15 doden en 164 gewonden, dat is de verschrikkelijke tol van de donkerste oudejaarsnacht uit onze naoorlogse geschiedenis. De brand in het Switel-hotel op 31 december 1994 zadelt ons land jarenlang met een collectief trauma op. In de ‘Keuze van Dany’ zien we hoe journaliste Monica Moritz een jaar na de feiten op bezoek gaat bij de slachtoffers. Met alle moeite proberen ze de draad weer op te pikken. Vandaag, bijna drie decennia na de bewuste horrornacht, smeult de Switelbrand nog na. “Oudejaarsavond blijft de hel!”

Oudejaarsavond 1994 moet een onvergetelijke avond worden in het Switel-hotel aan het Antwerpse Kievitplein. De hoteldirectie plant er een diner en dansfeest voor 450 feestvierders. Kosten noch moeite worden gespaard om de gasten de tijd van hun leven te bezorgen. Daaronder heel wat prominenten zoals Lee Towers, enkele belangrijke Antwerpse politici, Miss Diamant 1994 en Jessica Granata, zangeres en dochter van levende legende Rocco Granata. Dat de Tenerifezaal bijna te klein is om iedereen te plaatsen, kan de pret niet drukken. De wilde eend in saus van Hoegaarden en de kroketten smaken best en het orkest blijkt in grote vorm.

Wanneer rond 22.50 uur Hemelsblauw van Will Tura wordt ingezet, slaat de sfeer onverwachts om. Aan de ingang van de Tenerifezaal ontstaat een enorme steekvlam. Enkele brandende kaarsen zorgen er in geen tijd voor dat de twee kerstbomen in de inkom in lichterlaaie staan. “We dachten eerst dat ze het dessert aan het flamberen waren”, zullen enkele getuigen later verklaren. Niks is minder waar. Gitzwarte rookwolken en een allesverwoestende vlammenzee verspreiden zich razendsnel door de Tenerifezaal. Gasten rennen alle kanten op. Het is elk voor zich. Mensen rennen letterlijk over elkaar voor hun leven.

Volledig scherm Het trauma van Switel © De Keuze van Dany

“Ik ademde zoveel rook in dat ik dacht dat ik dood ging”, verklaart Sandra Van den Broeck achteraf vanop haar ziekenhuisbed in het Stuivenbergziekenhuis aan onze reporter. Sandra is dat jaar Miss Diamant geworden en mocht de feestnacht aan elkaar praten. Wat het begin moest worden van een rijkgevulde carrière als presentatrice, kostte haar ei zo na het leven. “Tijdens de hectiek die ontstaan was in de zaal verloor ik mijn bewustzijn. Ik moet een goede engelbewaarder hebben, want als bij wonder viel ik achterover door een stukgeslagen raam. Zo kreeg ik frisse lucht en kwam ik weer bij bewustzijn en kon ik alsnog vluchten.”

Volledig scherm De brand legde de hele feestzaal in de as © De Keuze van Dany

Verminkt voor het leven

Sandra loopt bij de brand erg zware brandwonden op. “Mijn bovenlichaam en gezicht waren zeer zwaar verbrand.” De krantenkoppen de dagen nadien liegen er niet om. ‘Miss verminkt voor het leven’. Het is het begin van een lange strijd en een pak operaties. “Voor de reconstructie van mijn huid zou weefsel van mijn benen worden genomen, maar ik wou geen littekens op mijn benen. Ik had gehoord dat men soms weefsel van de bips nam en vroeg de chirurgen of dit ook bij mij kon. Ik heb veel op mijn buik moeten liggen.” In ‘De Keuze van Dany’ zien we hoe Sandra de draad probeert op te pikken. “Maar wie wil er in godsnaam een verminkte presentatrice?” Uiteindelijk zal ze haar droom om presentatrice te worden toch nog waarmaken en presenteert ze verschillende programma’s op nationale en regionale televisie. In 2011 volgt ze haar ex-man naar China. Daar doet ze screentesten voor de grote zender CDTV en neemt een toeristisch programma op. In 2015 keert ze terug naar ons land. “Sindsdien heb ik het kalmer aan moeten doen. Maar de ambitie blijft: ze mogen me altijd bellen om iets in de media te doen”, vertelt ze naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de Switelbrand.

Quote We proberen ons sterk te houden, maar de hele maand december is voor ons een maand met depressie­ve gevoelens. Cindy Gryp, Slachtoffer Switelbrand

Depressieve gevoelens

Maar niet iedereen pikt de draad zo makkelijk op. Ook Cindy Gryp en haar mama Lisette Van Dyck vierden oudjaar 1994 in het Switel. Ironisch genoeg hadden ze daar eigenlijk niet moeten zijn: “We hadden al andere plannen, maar een vriendin vroeg of we meegingen. Haar mama was net weduwe geworden en ze konden die avond wel wat gezelschap gebruiken.” De mama van de vriendin blijft in de brand, Cindy en haar eigen mama lopen levensgevaarlijke brandwonden op. Vandaag 28 jaar later blijven zowel de fysieke als de mentale littekens. “We proberen ons sterk te houden, maar de hele maand december is voor ons een maand met depressieve gevoelens. Dat zal de rest van ons leven zo zijn. Nooit zullen wij nog iets aan de eindejaarsperiode hebben. Oudejaarsavond went nooit. Da’s de hel!”

Bladzijde omgedraaid

Ook Jessica Granata, dochter van zanger Rocco Granata, zal de brand in het Switel Hotel voor altijd meedragen. Het tekent niet alleen haar, maar ook haar ouders, voor het leven. Papa Rocco is zo erg aangedaan door wat zijn dochter overkomen is, dat hij de passage in zijn biografie zelfs niet op papier wil of kan zetten, maar vervangt door een tekst die Jessica schreef tijdens haar verwerkingsproces. Zelf verklaart Jessica de bladzijde na 28 jaar omgedraaid te hebben. “Iedereen heeft zijn miserie. Het gaat over het rechtstaan, niet over het vallen”, verklaart ze daarover in onze krant. Tegelijkertijd voegt ze er aan toe dat de littekens nooit echt weggaan.

Volledig scherm Het Switel-hotel voor de verwoestende brand in 1994 © De Keuze van Dany

Vandaag is de plek waar vroeger het Switel Hotel stond omgetoverd tot een nieuw stadsdeel met kantoorgebouwen en hotels. Niets herinnert nog aan die vervloekte 31 december 1994. Voor de slachtoffers smeult de noodlottige brand voor altijd na.

