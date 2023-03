KIJK. Sihame El Kaouakibi blikt terug op fraudezaak in eerste interview: “Ze hebben misschien mijn ego kapot gemaakt, maar ik zit hier nog altijd”

“Ik zit al twee jaar opgesloten, maar toch voel ik me vrijer dan ooit”, dat zegt Sihame El Kaouakibi in haar eerste interview sinds ze wordt beschuldigd van subsidiefraude. In het gesprek haalt ze (opnieuw) uit naar de media en geeft ze ‘haar kant van het verhaal’. Ze legt ook haar donkere gedachten bloot en vertelt hoe ver de “haat” ging. Toch sluit ze het gesprek af met een optimistische blik naar de toekomst. “Ze hebben misschien mijn ego kapot gemaakt, maar ik zit hier nog altijd.”

In een interview met het podcastprogramma ‘Behaved’ klaagde ze nogmaals - de naar eigen zeggen - “trial by media aan”. “De mainstream media hebben mij geframed", aldus El Kaouakibi die beweert dat volgens ‘onafhankelijke rapporten’ 60 procent van de berichtgeving niet vermeldde dat ze verdacht werd of dat er nog een onderzoek lopende was. “Ik begrijp dat mensen mij kwalijk nemen dat ik zweeg, maar ik mocht niks zeggen.”

Ondanks de “haatpropaganda” kreeg ze achter de schermen nog steun. “Mensen die voor mij opkwamen, kregen zoveel dingen over hun heen. Het moment dat je voor mij opkwam, werd je geviseerd. Mensen durven zich nu weer uitspreken, maar toen werd je monddood gemaakt.”

In het interview gaat ze ook dieper in op de subsidiezaak zelf en op Let’s Go Urban dat ondertussen failliet is: “Op twee maanden tijd hebben ze een organisatie van twaalf jaar zonder onderzoek opgedoekt”, reageert ze emotioneel. “Om een lang verhaal kort te maken: er was een audit, maar ze zijn ermee naar buiten gekomen voordat die klaar was. Ik heb gevochten tot ik niet meer kon, maar op een gegeven moment zei de advocaat: je gaat nu moeten lossen, het project is niet meer te redden.”

Ze verwijt haar critici dat de jongeren van haar projecten in de steek werden gelaten. “Ze werden niet opgevangen, maar gewoon aan hun lot overgelaten. Waarom hebben de roepers niks gedaan voor hen? Waarom moeten die jongeren na twee jaar nog altijd naar mij komen? Ik ben ondertussen opnieuw bezig met hen. Hopelijk krijgen ze binnenkort weer perspectief.”

Vijanden gemaakt

El Kaouakibi gaf geen antwoord op de vraag of ze slachtoffer is geworden van een politieke afrekening, maar gaf wel toe dat ze niet veel vrienden heeft gemaakt. “Ik heb mensen ongemakkelijk gemaakt, maar ook vijanden gemaakt. Er was weinig ruimte om te bewegen, en daar wou en kon ik niet aan deelnemen.”

In het interview probeerde ze haar rug te rechten en de mediahetze achter haar te laten. “Ik heb klappen ontvangen, langs alle kanten. Ik heb zowel fouten gemaakt als moed kunnen toen. Maar dat heeft veel littekens achter gelaten. Ik heb heel lang gezegd dat ze mij kapot hebben gemaakt, maar dat is niet waar. Ze hebben misschien mijn ego kapotgemaakt, maar ik zit hier nog altijd”. Ze voelt zich “gelukkiger dan ervoor”. “Ik zit al twee jaar opgesloten: ik kan in Antwerpen niet meer buiten komen, maar toch voel ik me vrijer dan ooit”

Donkere gedachten

Ze gaf wel toe dat ze op bepaalde momenten heel diep heeft gezeten: “Je krijgt donkere gedachten en daarvoor had ik veel begeleiding nodig. Iedereen werd ook meegesleurd: continue mensen voor de deuren, ingeslagen ruiten, rattenvergif, bedreigingen, kleinerende boodschappen, rotte fruitmanden voor de deur, hondenshit in de brievenbus.”

El Kaouakibi kijkt in ieder geval optimistisch naar haar toekomst. “Ik ga doen wat ik vind dat ik moet doen en minder wat de buitenwereld van mij wil en verwacht”, zegt ze daarvoor. El Kaouakibi wil ook zo snel mogelijk terugkeren naar het parlement, waar ze naar haar exit bij Open Vld als onafhankelijke zetelt. “Ik wil die zetel voor iets goed gebruiken. Ik ben nu volop in gesprek met experts om te kijken hoe dat kan”, aldus El Kaouakibi die bevestigt dat ze niet zal opkomen bij de verkiezingen in 2024.

