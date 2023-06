KIJK. Progeriapatient Michiel Vandeweert viert 25e (!) verjaardag: “Ik heb altijd gezegd dat ik de 30 wil halen”

Fietser die meisje (5) kniestoot gaf in Hoge Venen eist schadever­goe­ding van 4.500 euro: “Video had impact op mijn reputatie”

De fietser die op kerstdag 2020 een vijfjarig meisje een kniestoot gaf in de Hoge Venen, eist een schadevergoeding van 4.500 euro. Dat is de prijs van zijn fiets. Volgens de vijftiger heeft de video die verspreid werd – waarop te zien is hoe hij het kind duwt – een impact gehad op zijn privéleven en reputatie. De video werd enkele duizenden keren bekeken.