KIJK. Nieuwe HLN Original ‘De Grootste Meesteroplichter ter Wereld’: “Ik ben honderd miljard keer straffer dan de Tinder Swindler”

HLN Shop De Rode Duivels wereldkam­pi­oen? Het gebeurde (volgens sommigen) in 1920

Op 20 november gaat het WK in Qatar van start. Of de Rode Duivels het ditmaal kunnen waarmaken, moeten we in spanning afwachten. Doorheen hun lange carrière hebben ze alvast heel wat straffe momenten beleefd, sommige al wat bekender dan andere. De gloednieuwe uitgave ‘De grote encyclopedie van de Rode Duivels’ blikt terug op het veelbewogen parcours dat onze nationale ploeg sinds het prille begin rond 1900 heeft afgelegd. HLN Shop prikte daar enkele memorabele prestaties uit.

8 november