KIJK. Minister Demir knijpt neus dicht naar Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) in parlement en dat valt niet in goede aarde

Tijdens het debat vertelde Demir hoe haar vader - die geboren is in een dorp in het oosten van Turkije - heel trots is op zijn omgeving van afkomst en hoe proper de wateren in Turkije zijn. “Ik wist wel dat u van Koerdische afstamming bent, u hoeft hier niet telkens uw levensverhaal te vertellen”, repliceerde Sintobin geïrriteerd. Waarop minister Demir verschillende keren “Dat piekt, hé!” antwoordde. En: “Bij jullie piekt dat!”

“Boekskes”

Volgens haar woordvoerder is de minister erg gevoelig voor opmerkingen over haar Koerdische roots. Of het dichtknijpen van haar neus niet wat verregaand is? “Daar zal iedereen zijn mening over hebben”, reageert Andy Pieters bij HLN. “Je kan discussiëren over hoe je onvrede moet uiten. Maar het punt is in de eerste plaats of je opmerkingen moet maken over de afkomst van iemand. Problemen moet je aanpakken bij de bron en dat begint met respect te tonen voor ieders afkomst.”