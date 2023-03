KIJK. Meisje uit Aarschot gered nadat ze met kajak omsloeg in de Ourthe

Acht mensen opgepakt die ervan verdacht worden aanslag te willen plegen in ons land, jongeman met terreur­plan­nen eerder al gearres­teerd

De politie heeft acht mensen opgepakt - drie in Brussel en vijf in Antwerpen - die ervan verdacht worden een aanslag te willen plegen in ons land. Dat deelt het federaal parket mee in een persbericht. “Er waren voorbereidende handelingen”, zegt Eric Van der Sypt, woordvoerder van het federaal parket. Volgens het federaal parket moeten we de verdachten situeren in het radicaal islamistische milieu. De jongeman die opgepakt is in Eupen, is geen onbekende bij het gerecht. Hij wilde twee jaar geleden al een aanslag op de politie plegen.