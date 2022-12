KIJK. Meesteroplichter geeft zich uit als CEO van Johnson & Johnson. Farmareus reageert : “Met stijgende verbazing naar gekeken”

Afgelopen herfst één van de warmste najaren ooit: gemiddeld 12,8 graden

De herfst van 2022 wordt in de klimatologische geschiedenisboeken genoteerd als de op twee na warmste herfst sinds het begin van de metingen in 1833. In Ukkel was het tijdens de maanden september, oktober en november gemiddeld 12,8 graden Celsius. Dat blijkt uit gegevens van het meteorologisch instituut KMI.

1 december