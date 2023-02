KIJK. Magnette (PS) wil na verkiezingen 2024 premier worden, De Wever (N-VA): “Een dikke vette neen”

Op papier is het nog ruim een jaar tot de volgende federale verkiezingen, maar PS’er Paul Magnette laat in een interview bij ‘Le Soir’ alvast het achterste van z’n tong zien. Hij wil premier worden. N-VA-voorzitter Bart De Wever reageert in een interview met VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez alvast weinig positief: “Een dikke vette neen.” Bekijk hierboven de reactie van De Wever.

Het water is diep tussen de socialistische en nationalistische partijvoorzitters. In het interview bij ‘Le Soir’ dat donderdagochtend verscheen liet Magnette duidelijk verstaan niet opgezet te zijn met het idee van De Wever om België “extralegaal” te splitsen. “Ik zal er alles aan doen om N-VA en haar confederalisme tegen te houden. De Wever spreekt quasi over een staatsgreep, alors là, franchement …”, laat hij optekenen.

Woensdagmiddag laat de N-VA-voorzitter dan weer duidelijk verstaan geen fan te zijn van de PS-voorzitter als Belgische eerste minister. In een regering stappen met een PS-premier ziet hij niet zitten. Het interview is bovenaan dit artikel te bekijken. Of De Wever zelf premier wil worden? Daarop antwoordt hij ietwat ontwijkend: “Ik ben tot alles bereid om het confederalisme te bereiken.”

KIJK. Dit zei Magnette vanochtend op de radio over zijn ambitie om premier te worden

Droomcoalitie van Magnette

Bij ‘Le Soir’ geeft Magnette aan dat de federale coalitie na de verkiezingen van 2024 geen exacte kopie hoeft te zijn van de huidige. Zo is er de kwestie dat de Vlaamse partijen in de regering-De Croo nipt geen meerderheid hebben in de taalgroep. “Het is logisch dat men een regering vormt die een meerderheid heeft in het noorden en in het zuiden van het land”, zegt Magnette daar nu over.

De voorkeur van de PS-voorzitter gaat bovendien naar een zo “progressief mogelijke meerderheid”. Samenwerken met de communisten van PVDA-PTB, daar staat hij niet voor te springen. Volgens hem willen ze niet eens aan de macht. “Ze hebben zich gewoon verstopt onder tafel”, zegt hij over het feit dat na de verkiezingen in Charleroi twee schepenmandaten werden aangeboden aan PVDA’ers.

Geen internationale topjob

Magnette zal in 2024 bij de federale verkiezingen voor de Franstalige socialisten de lijst trekken in Henegouwen. Bezuiden de taalgrens wordt er al enige tijd geroddeld dat Magnette wel eens naar het internationale niveau zou kunnen verhuizen. Hij ontkent dat donderdag met klem. “Laat het duidelijk zijn. Ik zal geen kandidaat zijn voor een Europese of andere internationale job”, reageert hij daarop.

Nuance op de radio

Maar zo overtuigd Magnette in ‘Le Soir’ klonk, zo genuanceerd was hij bij radiozender Bel-RTL. Een deel van zijn passage te herbekijken in de video hieronder. Hij focust zich naar eigen zeggen eerst op zijn herverkiezing als PS-voorzitter begin maart en wil voorlopig geen uitspraken doen over wat volgt na de parlementsverkiezingen in 2024. “We zullen wel zien, laten we de burgers eerst de kans geven zich uit te spreken. (...) Als de socialistische familie de grootste van het land wordt, zal ik niet verzaken aan de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken.”

Gevraagd naar de kans dat niet hijzelf, maar Vooruit-voorzitter Conner Rousseau premier wordt, wijst Magnette erop dat de Vlaamse socialisten volgens de peilingen 15 tot 16 procent van de stemmen zouden krijgen. Wel ziet ook hij de “positieve dynamiek” binnen Vooruit en zegt hij “alles te doen wat ik kan om mijn collega en vriend Conner Rousseau te steunen”.

KIJK. In september 2020 stond Magnette nog amicaal naast Alexander De Croo, toen hij het regeerakkoord aankondigde. Hij liet het premierschap toen aan De Croo.

Volledig scherm N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette. © Jan Aelberts/Photo News