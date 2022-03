KIJK LIVE. Vlaamse regering geeft tekst en uitleg over energiedossier en opvang Oekraïense vluchtelingen

Onderzoek naar milieu-inspectie vernieti­gend: belangen­ver­men­ging en corruptie vastge­steld, minister Demir dient klacht in

Een onderzoek naar de milieu-inspectie is ronduit vernietigend. Audit Vlaanderen trof tijdens een forensische audit aanwijzingen van onregelmatigheden, belangenvermenging en corruptie bij de milieu-inspectie in de periode 1991-2018. Het gaat om vier concrete cases waarvan aantoonbare bewijzen werden gevonden. Drie in de petrochemie en één in landbouwbedrijf. Mogelijk gaat het om nog veel meer gesjoemel.

11 maart