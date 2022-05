KIJK LIVE. Pas aangestelde CD&V-ministers Hilde Crevits en Jo Brouns geven persconferentie

Hilde Crevits (CD&V) volgt Wouter Beke op als Vlaams minister van Welzijn. Haar bevoegdheden Werk, Economie en Landbouw gaan naar Jo Brouns (47), die momenteel nog Vlaams parlementslid is. De 150 leden van de partijraad keurden het voorstel van de CD&V-top met 87 procent goed. De kersverse CD&V-minister Jo Brouns reageerde bij HLN LIVE op zijn aanstelling. “Ik ben bereid om te doen wat elke Vlaamse ondernemer elke dag doet, en dat is keihard werken”, klonk het onder meer. Crevits en Brouns geven dadelijk een persconferentie. Volg ze hier live.

Sinds het ontslag van Wouter Beke (CD&V) als Vlaams minister van Welzijn draaide de geruchtenmolen op volle toeren over zijn opvolging. Verschillende scenario’s passeerden de revue. Het gerucht ging bijvoorbeeld dat CD&V een wit konijn - zoals oud-minister Inge Vervotte - uit haar hoed zou toveren. Een andere piste was een jong talent een kans te geven. Of juist een ervaren rot door te schuiven naar Welzijn.

Het werd dus dat laatste. Met Hilde Crevits (CD&V) verkast een ervaren minister naar de loodzware portefeuille Welzijn. Ze krijgt er ook Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding bovenop. Haar dierbare bevoegdheid Landbouw verliest ze echter. Dit weekend had ze in VTM NIEUWS laten verstaan dat ze die wél zou willen behouden.

Door Vlaams parlementslid Jo Brouns minister te maken, kunnen de christendemocraten wel meteen een nieuw gezicht lanceren. Als Limburger en ‘jonge’ veertiger had hij bovendien twee streepjes voor.

Brouns was kabinetsmedewerker van verschillende CD&V-ministers: van 2007 tot 2008 bij Jo Vandeurzen, van 2008 tot 2009 bij Steven Vanackere en van 2009 tot 2019 opnieuw bij Vandeurzen.

Sinds 2013 is Brouns burgemeester van Kinrooi. Hij volgde zijn vader Hubert op, die in totaal 16 jaar burgemeester was van de Limburgse gemeente. In 2019 werd hij als opvolger van Vandeurzen verkozen in het Vlaams Parlement. Brouns is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij is naar eigen zeggen een grote familieman.



Woensdag om 14 uur zal Jo Brouns de eed afleggen als nieuwe minister van Werk, Innovatie, Economie en Landbouw in het Vlaams Parlement. Dat gebeurt in de handen van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. Nadien komt de Vlaamse regering samen om de herverdeling van de bevoegdheden vast te leggen.

Grootste uitdagingen

Voor Brouns is de benoeming “een heel bijzondere ervaring”. De nieuwe minister is dan ook erg dankbaar voor het vertrouwen dat hij heeft gekregen. Brouns is naar eigen zeggen bereid om “elke dag keihard te werken”. Hij is er zich bovendien van bewust dat hij drie belangrijke departementen in handen krijgt. “De landbouw staat voor een gigantische uitdaging. Als we naar Vlaanderen kijken, zijn we een zakdoek groot in de wereld. We willen natuur, landbouw en toerisme met elkaar verzoenen en dan is er ook nog eens een zwaar stikstofdossier dat we in goede banen moeten leiden”, aldus Brouns.

Wat werk betreft, erkent de nieuwe minister dat er bijna geen sectoren zijn waarin er geen sprake is van knelpuntberoepen en krapte. “Ik wil de eerste ambassadeur zijn om ondernemerschap te enthousiasmeren, ook in het moeilijke wereldwijde klimaat van vandaag. Ik geloof ook heel erg in de kracht van innovatie”, klinkt het. Brouns kaart bovendien de hoge inflatie aan. “Onze kmo’s zijn de motor van de lokale economie, zij zorgen voor de welvaart en het brood op de plank, zaken die vandaag onder druk staan door de inflatie. Het wordt voor een heel grote groep in Vlaanderen steeds moeilijker en dat baart wel zorgen”, zegt Brouns.

Hoewel de nieuwe minister dus voor verschillende uitdagingen staat, voelt hij zich gesteund door een “heel sterke ploeg”. “Ik ben iemand die van nature erg loyaal is, loyaal aan de partij en aan gemaakte afspraken”, aldus Brouns. “We willen samen gaan voor het grote project (...). Wij gaan kunnen doen wat we moeten doen, en dat is Vlaanderen goed besturen in een moeilijk tijdsgewricht.”

PVDA: “Dit lost problemen niet op”

De uiterst linkse oppositiepartij PVDA reageert kritisch op de reshuffle van CD&V in de Vlaamse regering. “Een nieuwe minister van Welzijn zal niet volstaan om de problemen op te lossen waarvoor Beke ontslag heeft moeten nemen”, reageert fractieleider Jos D’Haese. Volgens hem ligt de oorzaak dieper, namelijk bij de visie van de regering zelf. Een visie die “gericht is op besparingen, onderfinanciering en privatisering”.

De PVDA heeft er dan ook geen vertrouwen in dat Crevits de problemen zal doen verdwijnen. Volgens Vlaams parlementslid Lise Vandecasteele ontbrak het beleid onder Beke aan middelen en overheerste een logica van privatisering en commercialisering. “En dat is de verantwoordelijkheid van de hele Vlaamse regering. Crevits deed trouwens exact hetzelfde bij de VDAB: besparen en uitbesteden, met alle gevolgen van dien voor de dienstverlening.”

Volledig scherm PVDA-fractieleider Jos D’Haese. © BELGA

Bekijk hier het volledige gesprek met Jo Brouns op zijn eerste dag als minister:

Bekijk hier nog eens wat Crevits eerder zei bij VTM NIEUWS: