KIJK LIVE: Minister Demir kan niet naar klimaattop in Glasgow door corona op haar kabinet. Ze reageert nu in VTM NIEUWS

Door een coronabesmetting op haar kabinet kan minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) niet naar de klimaattop in Glasgow. Nu het Vlaamse klimaatakkoord rond is, zakte ze normaal gezien naar het Schotse Glasgow af, maar dat is nu niet meer mogelijk. Demir geeft meer uitleg in VTM NIEUWS. Ze zal ook jullie vragen beantwoorden over het klimaatakkoord, want jullie stuurden massaal vragen in.