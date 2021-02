KIJK LIVE. Minister Annelies Verlinden (CD&V) geeft openingscollege bij Carl Devos

Zonnig weekend met zachte temperatu­ren op komst

12:19 Het blijft op de meeste plaatsen droog. Bewolkte perioden wisselen af met enkele opklaringen. In de kuststreek is er wat regen of een bui mogelijk. De maxima schommelen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 graden in het centrum van het land. Het weekend wordt zonnig en zacht, met temperaturen die lokaal kunnen oplopen tot 17 graden.