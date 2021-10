KIJK LIVE. Intensiviste Jessa Ziekenhuis vertelt of coronasituatie in ziekenhuizen nog langer houdbaar is

Opnieuw 245 verwaar­loos­de dieren in beslag genomen in Bocholt

22 oktober Bij een herstelcontrole aan een woning in Bocholt zijn opnieuw meer dan 245 verwaarloosde dieren in beslag genomen, waaronder duiven, kippen en parkieten. Dat meldt politie Carma vandaag. Eerder dit jaar werden bij dezelfde eigenaar al 425 dieren in beslag genomen.