KIJK LIVE. ‘Helden van Hier: Helpende Handen’ volgt de immense solidariteit na het noodweer

Zorgen om Covid Safe Ticket: “Het systeem moet waterdicht zijn”

19 juli Huisartsenvereniging Domus Medica maakt zich zorgen over het gebruik van het Covid Safe Ticket en de bijhorende Covid Safe App. “Het is belangrijk dat het Covid Safe Ticket waterdicht is, dat het feilloos werkt en dat zeker is dat het Ticket van een persoon ook echt over die persoon gaat”, waarschuwt Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica. Ook viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) uit zijn bezorgdheid. “Het Covid Safe Ticket kan werken, maar dan moet het wel op een waterdichte manier opgebouwd zijn.”