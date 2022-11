KIJK LIVE. Duizenden politieagenten vormen erehaag na uitvaart van agent Thomas (29) die stierf bij mesaanval

Duizenden politiemensen brengen vrijdag in Borgworm een nationaal eerbetoon aan Thomas Monjoie, de politie-inspecteur die vorige week stierf bij een mesaanval tijdens zijn dienst in Schaarbeek. Na de uitvaart in Borgworm vormden meer dan 2.000 politiemensen een erehaag van minstens 1 km ter ere van hun overleden collega.