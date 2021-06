KIJK LIVE. Coronacertificaat dat ons toelaat te reizen in Europa wordt voorgesteld

Vanaf 1 juli zal reizen binnen de Europese Unie vlotter kunnen dankzij het persoonlijke coronacertificaat. Het geeft aan of iemand gevaccineerd is, corona al heeft doorgemaakt of een negatieve test heeft afgelegd. Die gegevens worden gebundeld in de CovidSafeBE -app die vanaf vandaag beschikbaar is. Volg hier de voorstelling van het certificaat.

Vanaf 1 juli zullen alle Europese landen een coronacertificaat gebruiken om het toerisme in goede banen te leiden. België zal het vandaag al, twee weken eerder dus, kunnen afleveren. “Iedereen ouder dan 6 jaar zal het coronacertificaat nodig hebben om vlot te kunnen reizen binnen de EU, zowel om te vertrekken als aan te komen." Het gaat om een QR-code die kan worden getoond op de smartphone - via de app CovidSafeBE - of op papier. Het kabinet Volksgezondheid waarschuwt wel dat ook het land van bestemming het certificaat moet aanvaarden. Mogelijk zal dat nog niet overal het geval zijn op 16 juni.

Vaccin, test of herstel

Het certificaat is opgedeeld in drie luiken: een vaccincertificaat, testcertificaat of herstelcertificaat. Het vaccincertificaat geldt twee weken na de volledige vaccinatie en zal een jaar geldig blijven. Het testcertificaat is een alternatief voor personen die nog niet de kans kregen om zich te laten vaccineren. Het resultaat van de PCR-test is 72 uur geldig, afhankelijk van het land van aankomst. Tot slot is er een herstelcertificaat voor wie hersteld is van Covid-19: dat blijft 180 dagen geldig, te tellen na de afname van een positieve coronatest.

Toch nog quarantaine

Maar ook België zelf werkt volgens de huidige stand van zaken nog tot 1 juli met de oude regels: dat betekent dat een volledig gevaccineerde Belgische toerist vanaf 16 juni bijvoorbeeld wel naar een rode zone in Spanje kan reizen met het certificaat (want Spanje aanvaardt het al als bewijs van vaccinatie), maar bij terugkeer naar België hier nog altijd tien dagen in quarantaine moet en zich twee keer moet laten testen. De nieuwe regels rond het reizen gaan namelijk pas op 1 juli in, werd op het vorige Overlegcomité beslist.

Karine Moykens, hoofd van het Interfederaal Comité Testing en Tracing, bevestigde eerder bij HLN LIVE dat de nieuwe regels pas op 1 juli ingaan. “Dat zijn de regels die het Overlegcomité vorige week heeft ingevoerd. Sommige landen aanvaarden het wel al, aangezien zij een testcertificaat vragen. Maar wie terugkomt uit een rode zone heeft nog een verplichting tot quarantaine en testing, tot de datum van 1 juli.”

QR-code

Het document is deze zomer wellicht de beste garantie op een probleemloze reis. Het Europees digitaal certificaat is eigenlijk niet veel meer dan een QR-code die bewijst dat je ofwel volledig gevaccineerd bent, de afgelopen zes maanden hersteld bent van corona of recent negatief hebt getest op het virus. Het document moet door de nationale overheden gratis worden afgegeven - digitaal of op papier. Belangrijk is dat het certificaat niet als een noodzakelijk reisdocument wordt beschouwd en op zich dus geen voorwaarde vormt om te kunnen reizen.

Bij controles zoals in de luchthaven, maar ook aan de landsgrenzen voor wie met de auto reist, volstaat het het document te tonen op de smartphone. De code kan ook als pdf-formulier worden gedownload en geprint.

De EU-landen mogen de houders van een certificaat in principe geen extra reisbeperkingen - zoals quarantaine, zelfisolatie of bijkomende tests - opleggen, maar ze blijven wel zelf beslissen over de voorwaarden die gelden voor wie uit het buitenland (terug)komt. In ieder geval blijft de vaccinatiestatus van de betrokkenen een belangrijke factor (niet, gedeeltelijk of volledig gevaccineerd), net als de kleurcode van de zone waaruit ze komen.

