KIJK. “Hij kon uit het niets ontploffen. Ik vroeg me af: ziet hij dat misschien thuis?” Ex-leraar Yves reageert op dood Raul (9)

“Rust zacht, Raul.” Aan de poort waar Raul, het jongetje van negen dat door zijn moeder en stiefvader werd doodgemarteld en gedumpt in een sportzak in het Gentse Houtdok , woonde, ligt een kaartje en een knuffelhond. Het huis ligt op een boogscheut van waar de jongen naar school ging. Yves De Moor, een ex-leraar van Raul, vertelt in ‘VTM Nieuws’ hoe Raul was en hoe hij de jongen een paar keer naar huis bracht.

Yves De Moor gaf in november en december les in de school waar Raul zat. Hij bracht hem twee keer naar huis na de naschoolse opvang. “Aan het huis aankomen, kloppen of bellen, iemand die opendoet: het zusje of de mama. Heel oké. Knikkend, dankjewel. Deurtje toe, gesloten, gedaan”, vertelt De Moor in ‘VTM Nieuws’. Volgens hem was het echte probleem op een of andere manier niet zichtbaar. “Verschrikkelijk”, klinkt het. De Moor heeft de stiefvader nooit gezien en had ook nooit over de man gehoord.

Raul sprak amper Nederlands. Conversaties verliepen vaak via Google Translate. Raul droomde ervan om voetballer te worden. “Lief, speels, een rakker, een bengel van negen jaar”, vertelt De Moor over Raul. “Maar heel opvallend, enerzijds op zoek naar bevestiging, naar liefde, naar vastnemen, aanhankelijk zijn. En aan de andere kant uit het niets ontploffen, explosief en dat was wel iets waarbij ik me afvroeg: vanwaar komt dat? Je stelt jezelf de vraag: misschien ziet hij dat thuis?”

Eind december werd gezegd dat Raul niet meer zou terugkeren naar de school. Het gezin zou terugkeren naar Roemenië. Wanneer zijn ex-leraar de berichten in de krant leest, is hij helemaal van de kaart. “In de namiddag zag ik in een online krantenartikel een foto van de gevel van het huis en dat slaat in als een bom op uw maag”, klinkt het. “Vooral die onmacht: wat hebben we gedaan? We hebben die geholpen, waar is het misgelopen?”

