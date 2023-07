KIJK. “Het was heftig”: 55 Belgen keren met bus terug uit Italië nadat hun wagen het extreme onweer niet overleefde

Mai moest net als Sinéad O’Connor verder na zelfdoding van haar zoon: “Vrolijke herinnerin­gen keerden pas terug toen ik vorig jaar voor Tom naar Compostel­la stapte”

Sinéad O’Connor had na de dood van haar zoon niets meer om voor te zingen. Mai Valenberghs (66) uit Tienen begrijpt de zangeres. “Nadat mijn 17-jarige zoon uit het leven is stapt, heb óók aan de afgrond gestaan. Ofwel ga je door met leven, ofwel ga je eronderdoor.” Ze er kan nu open over spreken zonder dat haar gemoed daarbij volschiet, maar ze ging door de hel. Hoe is ze eruit geraakt?