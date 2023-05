KIJK. Faroek Özgünes over werkstraffen Reuzegommers: “Dit is wat de advocaten gehoopt hadden”

Voor het toedienen van de visolie hebben de beklaagden opvallend genoeg geen straf gekregen. “Het hof heeft geoordeeld dat visolie vrij te verkrijgen is in de winkel en dat er nergens op het etiket vermeld staat dat het schadelijk of giftig is. Ook de dokters zelf hebben geen idee wat de letale dosis is”, benadrukt Özgünes.

“Dit is wat advocaten gehoopt hadden”

Özgünes onderlijnt dat het proces over de zaak-Sanda Dia nu definitief ten einde is. “Mocht iemand niet tevreden zijn, kan die persoon nog in cassatie gaan, maar ik denk dat alle Reuzegommers en hun advocaten bijzonder tevreden zijn dat ze er met een werkstraf van afkomen. Dat is wat ze gehoopt hadden.”

De vraag is of de familie van Sanda Dia ook met de uitspraak kan leven. “Je kunt boos worden over de uitspraak en beginnen roepen en tieren, maar in een rechtstaat moet je ermee leren leven. Of we naar cassatie gaan? De weg is voor mijn cliënten heel lang geweest. Moeten we hen het aandoen om die nog langer te maken? Zelfs als er een fout was geweest?”, reageerde Sven Mary, advocaat van vader Ousmane Dia, op de uitspraak.