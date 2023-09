KIJK. Europa lacht met plasincident Van Quickenborne: “Ze praten over 'pipi', achterover leunen en een black out”

Midden oktober nieuwe piek verwacht: 2,8 miljoen gratis coronavac­cins liggen klaar, maar is een tweede booster nuttig voor iedereen?

Viroloog Steven Van Gucht spreekt van ‘een golfje’ als het over het stijgend aantal coronabesmettingen gaat, maar virologen voorspellen een grotere piek midden oktober. Daarom gaat vanaf half september een nieuwe vaccinatiecampagne van start. Bieden de vorige vaccins nog bescherming? En is het nieuwste vaccin van Pfizer/BioNTech helemaal up-to-date? Van Gucht en Joris Moonens van het Departement Zorg leggen uit. “Voor deze mensen is een vaccinatie prioritair.”