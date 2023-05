KIJK. Emotioneel moment waarop Olivier Vandecasteele zijn familie opnieuw in de armen sluit na 455 dagen in Iraanse cel

Het vliegtuig met Olivier Vandecasteele aan boord is vrijdagavond om 21.29 uur geland op de militaire luchthaven van Melsbroek. De ngo-medewerker is terug in het land na 455 dagen gevangenschap in een Iraanse cel. Vandecasteele werd in Melsbroek opgewacht door zijn familie. Ook leden van de federale regering - onder wie premier Alexander De Croo - waren in Melsbroek aanwezig. De ngo-medewerker zat anderhalf jaar lang opgesloten in een Iraanse gevangenis. Vrijdagochtend werd hij in Oman overgedragen aan een Belgische delegatie, in ruil voor de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi.