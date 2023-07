KIJK. Dieven stelen kluis met duizenden euro’s en wandelen er op het gemak mee door winkelcentrum

Vuistje

Twee dieven, een smalle man met donker haar en een grotere kale man, wandelen op 29 december 2021 naar ‘Shopping 1' in Genk. Voor ze binnengaan, geven ze elkaar nog een vuistje: ze zijn klaar om hun slag te slaan. De twee hangen een tijdje rond bij een drukke brasserie. Wanneer ze zeker zijn dat de kust veilig is, wandelt de magere man naar het privégedeelte boven de zaak. Even later komt hij terug met in zijn handen een loodzware kluis, verborgen onder een jas. De tactiek werkt: ook al is het erg druk in het winkelcentrum, toch heeft niemand door wat er zich afspeelt.