KIJK. Deze Nederlandse vrouw gaf al bijna 1 miljoen euro aan meesteroplichter Piet Van Haut: “Het is simpel, geschonken is geschonken”

Topvrouw agentschap Opgroeien stapt op na storm van kritiek over wantoestan­den in kinderop­vang

Katrien Verhegge zet onmiddellijk een stap opzij als administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien. Dat doet ze in overleg met Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V), die het nieuws bevestigt op Twitter. Verhegge stapt op na aanzwellende kritiek en aanhoudende berichten over problemen en wantoestanden in kinderdagverblijven in Vlaanderen.

18 november